Анкара, 27 августа, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Совместный координационный центр в Стамбуле (СКЦ) разрешил выход еще двум судам с продовольствием из порта Черноморск (территория б. УССР), сообщается на сайте СКЦ.

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Речь идет о сухогрузе S-Breeze, который должен доставить 44 000 тонн кукурузы в Египет, а также о судне Adnan Torlak, на который погрузили 14 750 тонн рапса для отправки во Францию.

Корабли выйдут из пункта назначения 27 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СКЦ согласовал новый маршрут доставки продовольствия из портов бывш. УССР. Указанный участок открылся 26 августа. Его протяженность составляет 320 морских миль.