Буэнос-Айрес, , 23:43 — REGNUM Присоединение Аргентины к БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) приветствует Индия, сообщили 26 августа в аргентинском МИД.

Страны - члены БРИКС Cflm001

Этот вопрос обсуждался на встрече индийского и аргентинского министров иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара и Сантьяго Кафьеро. Джайшанкар от лица Индии выразил поддержку планам Аргентины.

Он подчеркнул, что Аргентина сделает громче «голос в защиту интересов развивающегося мира и глобального Юга в контексте неопределённости и поляризации в мире». Ведь именно сейчас жизненно необходима координация стран в области продовольственной и энергетической безопасности.

Добавим, что Джайшанкар и Кафьеро подписали меморандум о сотрудничестве в сфере освоения минеральных ресурсов.

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