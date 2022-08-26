Бухарест, , 23:18 — REGNUM Крупнейшая тепловая электростанция Румынии — Mintia куплена за €91,2 млн иорданской компанией Mass Global Energy Rom, входящей в группу Mass Group Holding, на открытом аукционе. Об этом 26 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

ТЭС Umsgroup.ru

Сделка вступит в силу с 1 сентября. Отмечается, что новые владельцы планируют провести масштабную реорганизацию теплоэлектроцентрали. При этом не исключается увольнение сотен сотрудников предприятия.

Напомним, ранее ТЭС Mintia обеспечивала энергоносителями десятки регионов Румынии. В течение последних десяти лет основные мощности структуры работали в режиме жесткой экономии.

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