Бухарест, 26 августа, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Крупнейшая тепловая электростанция Румынии — Mintia куплена за €91,2 млн иорданской компанией Mass Global Energy Rom, входящей в группу Mass Group Holding, на открытом аукционе. Об этом 26 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Сделка вступит в силу с 1 сентября. Отмечается, что новые владельцы планируют провести масштабную реорганизацию теплоэлектроцентрали. При этом не исключается увольнение сотен сотрудников предприятия.

Напомним, ранее ТЭС Mintia обеспечивала энергоносителями десятки регионов Румынии. В течение последних десяти лет основные мощности структуры работали в режиме жесткой экономии.