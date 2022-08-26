Минск, , 23:14 — REGNUM В Белоруссии книги писательницы Светланы Алексиевич будут проверены на экстремизм. Об этом сообщает издание «Зеркало»

Светлана Алексиевич Иван Шилов © ИА REGNUM

Проверку будет осуществлять республиканская комиссия по экстремизму, состоящая из 20 человек. Еë возглавляет депутат Палаты представителей, а в прошлом министр информации Белоруссии Лилия Ананич.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне нынешнего года стало известно, что школьные библиотеки в Белоруссии получили список из 33 литераторов, чьи книги следует изъять из обращения. В этот список попали белорусскоязычные авторы, многие из которых замечены в проявлениях русофобии.