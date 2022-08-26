Минск, 26 августа, 2022, 23:14 — ИА Регнум. В Белоруссии книги писательницы Светланы Алексиевич будут проверены на экстремизм. Об этом сообщает издание «Зеркало»

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Алексиевич

Проверку будет осуществлять республиканская комиссия по экстремизму, состоящая из 20 человек. Еë возглавляет депутат Палаты представителей, а в прошлом министр информации Белоруссии Лилия Ананич.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне нынешнего года стало известно, что школьные библиотеки в Белоруссии получили список из 33 литераторов, чьи книги следует изъять из обращения. В этот список попали белорусскоязычные авторы, многие из которых замечены в проявлениях русофобии.