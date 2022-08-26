Бухарест, , 22:54 — REGNUM Правительство Румынии единогласно утвердило субсидию в размере 270 млн леев ($55,3 млн) на развитие культуры. Об этом 26 августа сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Джеймс Хэйллар. В театре

Эти деньги пойдут на реконструкцию и модернизацию зданий театров и культурно-просветительских центров, а также финансирование деятельности театральных трупп и состава филармоний в 32-х уездах Румынии.

«Это позволит вывести культуру и искусство нашей страны на принципиально новый уровень, — отметил румынский министр развития Аттила Чеке. — Таким образом, учреждения, не получающие регулярной государственной помощи, смогут решить свои финансовые проблемы и продолжить активную деятельность».

Предполагается, что деньги поступят на хозяйственные счета 65 структур.

Напомним, специальные правительственные средства для науки и культуры в Румынии не предоставлялись на протяжении последних 20 лет.

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