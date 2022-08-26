Москва, 26 августа, 2022, 22:35 — ИА Регнум. За сутки из Донбасса и опасных районов бывшей УССР в Россию было эвакуировано 3655 детей, сообщает 26 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Никита Третьяков ИА REGNUM Эвакуация мирных жителей

Отмечено, что эвакуация мирного населения из опасных районов проводится на фоне противодействия киевского режима.

«Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия [киевских] властей из опасных районов [бывшей УССР] и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 859 человек, в том числе 3655 детей, а всего с начала специальной военной операции — 3680 474 человека, из которых 587 186 детей.

Государственную границу Российской Федерации пересекло 623 588 автомобилей, в том числе за сутки — 4924», — сообщает Межведомственный координационный штаб.