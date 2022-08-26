Рим, 26 августа, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Лидер партии «Братья Италии» и вероятный будущий премьер-министр страны Джорджа Мелони слишком «неопределенно» относится к президенту России Владимиру Путину, это вызывает опасения, заявила 26 августа глава либеральной партии +Europa («Больше Европы») Эмма Бонино.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Под «неопределённостью», очевидно, понимается отсутствие постоянных выпадов в адрес Путина, в остальном все вполне определенно — Мелони осудила начала СВО, выступает с проамериканских позиций, является сторонницей Дональда Трампа, отмечают в свою очередь правые.

Помимо отношения к президенту России, Бонино смущают также и общие установки лидера правых: «Она смотрит на общество с позиций «Бог, Отечество, Семья». А это значит — никаких абортов, никаких гражданских браков, никаких усыновлений однополыми парами. Для нашего общества это будет шагом назад», — сказала Бонино.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.