Москва, 26 августа, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима нанесли ракетный удар по больнице в городе Стаханове Луганской Народной Республики, сообщает 26 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

Уточняется, что удар был нанесен из американских РСЗО HIMARS, а его исполнителями были военные преступники из 27-й артиллерийской бригады ВСУ.

«Так, 26 августа 2022 г. подразделениями 27-й артиллерийской бригады ВСУ из американских реактивных систем HIMARS совершен обстрел больницы в городе Стаханове Луганской Народной Республики. В результате ракетного удара здание получило серьезные повреждения, по предварительным данным, погибли три человека, семь — получили ранения различной степени тяжести. При этом командирам подразделений ВСУ, отдавшим преступный приказ, было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медицинским объектом (имеет обозначение в виде красных крестов на белом фоне), в котором на лечении находились пожилые люди, дети и беременные женщины», — сообщает Межведомственный координационный штаб.