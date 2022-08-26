Вашингтон, 26 августа, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Совет Пентагона по оборонной политике в начале сентября 2022 года проведет серию брифингов, посвященных космическим вооружениям России и Китая, а также угрозе, которую они могут создать для безопасности США, сообщает 26 августа издание Inside Defense.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Издание утверждает, что эти брифинги пройдут в закрытом формате при участии шефа Пентагона Ллойда Остина, а также двоих его заместителей — Колина Кола и Кэтлин Хикс.

Главным вопросом будет, «как потенциал создания Китаем и Россией вооружений класса «космос-земля» и их способность влиять на возможности США в сфере сдерживания своих противников и стратегической стабильности».

Кроме того, на брифингах могут рассмотреть варианты проведения тайных командно-штабных учений на тихоокеанском театре военных действий.