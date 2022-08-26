Архангельск, 26 августа, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол», которую построили в 1957 году на заводе «Севмаш», станет одним из главных экспонатов в создаваемом музее военно-морской славы в Кронштадте. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Администрация Ленинградской области В создаваемом в Кронштадте музее военно-морской славы свое почетное место займет подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол»

«Возможность музеефикации такого атомохода демонстрирует высокий уровень развития российских технологий. Перевезти подводный корабль длиной более 107 метров по общегородским дорогам и разместить его на суше в крытом помещении еще никому не удавалось», — написал глава Архангельской области Александр Цыбульский в своём Telegram-канале.

Планируется, что начало транспортировки К-3 «Ленинский комсомол» состоится осенью 2022 года. Сухопутная часть операции по улицам Кронштадта займет примерно неделю.

Экспозиция подводной лодки будет включать в себя предметы, рассказывающие об истории, вооружении, командирах и экипаже судна.

Отметим, что К-3 «Ленинский комсомол» является первой советской и третьей в мире атомной подводной лодкой. Название «Ленинский комсомол» унаследовала от одноименной подлодки «М-106», погибшей в 1943 году. Спуск на воду состоялся в 1957 году, а вывели из строя в 1991 году. В 1962 году атомная подводная лодка совершила длительный поход по Северному Ледовитому океану и дважды достигала Северного полюса. В 2002 году была доставлена в город Полярный Мурманской области для утилизации. Однако в 2008 году по решению Морской коллегии, судно решили переделать под музей. В 2019 году были завершены работы по конвертации.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Северодвинск Архангельской области 26 августа представят выставочный проект, который посвящён освоению Арктики. В экспозиции будут показаны вещи полярников и фотодокументы.

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