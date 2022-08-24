Архангельск, , 22:32 — REGNUM В городе Северодвинск Архангельской области 26 августа представят выставочный проект, который посвящён освоению Арктики. В экспозиции будут показаны вещи полярников и фотодокументы, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

В Арктике Цитата из х/ф «Семеро смелых». Реж. Сергей Герасимов. 1936. СССР

Фотодокументы, представленные в экспозиции, демонстрируют эпоху первых путешествий по северным морям. Также на выставке будут показаны снимки экспедиции Георгия Седова, строительства первой полярной станции на Земле Франца-Иосифа и похода ледокольных пароходов «Г. Седов», «Малыгин» и «Сибиряков».

Среди вещей полярников — экспонаты конца XIX-начала XX века, среди которых экспедиционная палатка, в которой будет располагаться печка, стол и спальное место.

«В 2022 году отмечается череда арктических юбилеев: 145-летие со дня рождения Г. Я. Седова и 110 лет экспедиций Г. Я. Седова, В. А. Русанова и Г. Л. Брусилова, 90-летие первого сквозного прохода по Северному морскому пути на ледокольном пароходе «Сибиряков» и 60 лет с момента всплытия на Северном полюсе первой атомной подводной лодки», — указано в сообщении.

Работа выставки продлится до 15 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что окружной музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского примет участие в выставочном проекте «Бой за Диксон. Подвиг во льдах» в Красноярске. Музеем будут представлены экспонаты, поднятые со дна Карского моря, на месте гибели ледокола «Александр Сибиряков». Выставка откроется в пароходе-музее «Св. Николай» и пройдёт в период с 25 августа по 30 сентября.

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