Казань, , 20:05 — REGNUM Российская авиакомпания Red Wings сохранит в предстоящем осенне-зимнем периоде все свои международные направления из Казани. Об этом 26 августа сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ со ссылкой на авиаперевозчика.

Cамолёт авиакомпании Red Wings Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кроме того, ожидается увеличение рейсов в Алматы и Стамбул. Самолеты Red Wings продолжат летать также из международного аэропорта «Бегишево» в Стамбул. В осенне-зимнем сезоне этот рейс будет выполняться по пятницам.

Перелеты совершат на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

ИА REGNUM ранее передавало, авиарейс по маршруту «Казань-Грозный» и в обратном направлении запустят в октябре 2022 года. Выполнять их будет авиаперевозчик Nordwind Airlines.

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