Москва, , 09:49 — REGNUM В России отмечается снижение тарифов на авиабилеты на внутренние рейсы и повышение спроса на авиаперевозки. Об этом заявили в пресс-службе Министерства транспорта РФ, передает «Прайм»

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За январь–июль 2022 года российские авиакомпании перевезли более 51 миллиона пассажиров по внутренним и международным маршрутам, что составляет почти 90% от аналогичного периода 2021 года.

Снижению тарифов на авиабилеты способствовало субсидирование отечественных авиакомпаний для возмещения операционных расходов на перевозки. На эти цели в июне авиакомпаниям из госбюджета были выделены субсидии в размере 100 млрд рублей

По данным Росавиации, на фоне субсидий авиакомпаниям средняя стоимость авиабилета в экономклассе по России снизилась на 700 руб. Так, в начале мая средняя стоимость авиаперелета экономкласса составляла 8470 руб. К началу августа цена снизилась до 7770 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» объявил о снижении на 25% стоимости билетов по программе субсидированных перевозок из городов Дальнего Востока в Москву.

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