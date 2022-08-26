Москва, , 22:10 — REGNUM Политические элиты Казахстана пребывают в странной уверенности, что Россия забудет и простит предательство. И поэтому Россию продолжат «кидать и подставлять». Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по делам СНГ Аслан Рубаев.

Флаги России и Казахстана Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Напомним, хакерская группа «Берегини» опубликовала в своем телеграм-канале новые документы, которые якобы имеют отношение к сделке по продаже советских комплектующих и техники из Казахстана для передачи их ВСУ. Авторы канала утверждают, что фирма «Казспецэкспорт», которая упоминалась раннее, могла продать болгарским посредникам самолеты Су-27, конечным покупателем которых выступили США.

Эксперт отметил, что он «не удивится», если информация о передаче ВСУ вооружения и комплектующих из Казахстана окажется правдой.

«Это продолжение многовекторной политики Казахстана. Она не ограничивается только экономическими проектами, а постепенно распространяется на военную сферу и на другие выгодные Казахстану инициативы», — сказал он.

Собеседник считает, что у Казахстана «очень своеобразный подход к многовекторности».

«Политические элиты страны почему-то уверены, что Россия им все простит — откровенные подставы, предательство и работу против российских интересов. Партнерское, доверительное отношение к себе со стороны России они считают за слабость. Отсюда и иллюзия того, что Москва им все простит. Даже их предательство. Иначе назвать эту историю с возможными поставками оружия, боеприпасов и комплектующих киевскому режиму я не могу». Аслан Рубаев

Рубаев подчеркнул, что «Россия должна привыкнуть к тому, что Казахстан будет подставлять, вредить, кидать».

«При этом Казахстан почему-то хочет оставаться в ЕАЭС и ОДКБ. Как эти очевидные противоречия укладываются в голове у нормальных с виду людей — мне не понятно. Это не многовекторная внешняя политика, а шизофрения», — резюмировал эксперт.