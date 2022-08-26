Курск, 26 августа, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории б. УССР погиб уроженец Курской области ефрейтор Владислав Карпачев. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба областного правительства.

Телеграм-канал правительства Курской области Ефрейтор контрактной службы Владислав Карпачев из Курской области погиб в ходе СВО 17 августа

Карпачев жил в поселке Прямицыно Октябрьского района. Служил по контракту, погиб 17 августа.