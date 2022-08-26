Варшава, , 17:58 — REGNUM Чтобы не потерять свои земли, Польше не следует заключать союз с киевским режимом, пишет 26 августа Konserwatyzm.

Граница Польши и Германии Kapsuglan

В статье, посвящённой внешней политике Польши, в том числе конфликтам с руководством ЕС и «дружбе» с б. УССР, говорится, что стоит только польским властям поставить подпись под документом о союзе с Киевом, произойдёт катастрофа.

Так же, как и в случае, если Варшава сделает хоть шаг в сторону альянса с Лондоном. У Польши отнимут «всё, что мы завоевали в 1945 году, или больше», отмечает автор статьи в польском издании.

Отмечается также, что политическая независимость сегодняшней Варшавы от Берлина сохраняется именно благодаря членству Польши в Евросоюзе. Но ситуация изменится в случае слияние с «американо-британской колонией» — с территорией б. УССР.

Германия отберёт у Польши территории, причём «очередной раздел республики» уже сейчас «находится в процессе реализации».

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