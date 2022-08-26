Анкара, , 18:03 — REGNUM Министр финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что не видит повода для беспокойства в связи с предупреждениями США о «последствиях» в случае развития коммерческих связей с представителями России, находящимися под санкциями. Об этом 26 августа сообщает Reuters.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее министерство финансов США предостерегло турецкие компании от сотрудничества с российскими гражданами и пкомпаниями, попавшими в санкционный список.

В свою очередь Нуреддин Небати заявил, что Турция намерена улучшать экономические и торговые отношения со своими соседями «в рамках, не подпадающих под санкции».

«Бессмысленно, что письмо, переданное турецким бизнес-группам, вызывает беспокойство в наших деловых кругах. Мы рады видеть, что Соединенные Штаты, наш союзник и торговый партнер, советуют своему бизнесу инвестировать в нашу экономику», — написал Небати в Twitter.

Стратег из компании BlueBay Asset Management Тим Эш считает, что ответ Небати может вызвать раздражение Вашингтона и спровоцировать США на введение вторичных санкций против Турции.

«Это похоже на заявление янки: «Турецкое государство достаточно сильно… чтобы выдержать любые действия, которые вы можете предпринять против нас», — прокомментировал Эш в Twitter.

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