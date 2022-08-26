Прага, 26 августа, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Чехия, председательствующая в Совете ЕС до конца 2022 года, созывает срочное заседание министров энергетики стран Евросоюза для обсуждения мер по урегулированию энергетического кризиса. Об этом сообщил 26 августа премьер-министр страны Петр Фиала.

Флаг Чехии

«Чехия созовёт срочную встречу министров энергетики для обсуждения конкретных экстренных мер по урегулированию энергетической ситуации», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Других подробностей и возможную дату проведения встречи премьер-министр не уточнил.

Напомним, ранее на неделе Петр Фиала после консультаций с президентом Чехии Милошем Земаном заявил, что рост цен на энергетическом рынке Европы «превзошёл все возможные ожидания», и Прага будет настаивать на поиске эффективного решения проблемы «на общеевропейском уровне».

Он также сообщил, что поднимет этот вопрос на встрече с канцлером ФРГ Олафом Щольцем, который 29 августа должен посетить Чехию с рабочим визитом.