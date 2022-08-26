Нью-Йорк, США, 26 августа, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Amazon выложила в Сеть первый трейлер будущего фильма «Изгнание дьявола из моей лучшей подруги» (My Best Friend’s Exorcism). Ролик был опубликован 26 августа на портале Comicbook.

Vsluh.net Ужас

Премьера картины состоится 30 сентября 2022 года на сайте онлайн-кинотеатра Amazon Prime Video. Главные роли в ней исполнят Элси Фишер («Восьмой класс», «Касл Рок») и Амайя Миллер («Планета обезьян: война», «Опасный генри»).

Напомним, в основу картины «Изгнание дьявола из моей лучшей подруги» ляжет одноимённый бестселлер писателя Грейди Хендрикса, опубликованный в 2016 году. В книга рассказывается необычная история о том, как в девушку-подростка вселяется демон. В качестве режиссёра проекта выступает Дэймон Томас («Убивая Еву», «Дракула», «Летящие сквозь ночь»).