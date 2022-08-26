Белгород, 26 августа, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Лётчик-космонавт, Герой РФ Олег Новицкий встретился с жителями ЛДНР и б. УССР в пункте временного размещения беженцев в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии.

roscosmos.ru МКС

Космонавт посетил Белгород по приглашению белгородской митрополии. В рамках творческой встречи беженцам показали фильм о МКС, вопросы о работе на орбите задавали и дети, и взрослые.

«Любуемся именно красотой планеты с борта международной космической станции. Она очень яркая, очень красивая, очень завораживающая. Невозможно оторваться. Если бы не план работы на целый день, то можно сутки на неё смотреть», — отметил лётчик-космонавт.

Олег Новицкий трижды летал в космос, в общей сложности он провёл там 530 суток.