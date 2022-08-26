Санкт-Петербург, 26 августа, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в 2023 году тарифы на коммунальные услуги могут вырасти в диапазоне от 3% до чуть более 9%, в зависимости от вида услуги. Об этом свидетельствуют данные Смольного, представленные к началу «нулевых» слушаний городского бюджета на 2023 год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанция

Городские комитеты направят в Законодательное собрание города свои заявки на финансирование в 2023 году, их оценят комитет финансов и депутаты, отмечает 26 августа издание «Фонтанка».

Поданным источников, в начале июля 2023 года стоит ожидать роста коммунальных тарифов на 7,7% — 7,8% в зависимости от типа дома. При этом больше всего подорожает электроэнергия — в среднем на 9%. Если дом с газоснабжением, то дневной киловатт/час подорожает на 9,2% (до 6,56 рубля), а ночной — на 8,5% (до 3,55 рубля). В домах с электроплитами — на 8,9% и на 9,4% соответственно.

Тарифы отопления и горячего водоснабжения возрастут на 8%. Если сейчас одна гигакалория обходится в 1947,79 рубля, то будет 2103,61 рубля. Норматив потребления составляет 0,0279 Гкал на один квадратный метр жилья. При этом стоимость месячного потребления горячей воды по нормативу повысится на 32 рубля, а холодной — на 12 рублей.

Меньше всего поднимутся тарифы на вывоз мусора и газ. С начала июля ожидается, что один кубометр бытовых отходов обойдётся в 1333 рубля (было 1260). То есть тариф на один квадратный метр жилья возрастёт на 8,8 рубля. Газ также подорожает незначительно, на 3,3%. Один кубометр с 6,98 рубля повысится до 7,21 рубля. В квитанции конечная сумма по нормативу должна стать больше на 2,4 рубля.

Исходя из возможного роста тарифов, конечные цифры в квитанциях могут выглядеть следующим образом: если в квартире газ, то стоимость коммуналки на одного человека составит примерно 3000 рублей (+213 рублей), а с электрической плитой — 2981 рубля (+215 рублей).

Напомним, что в Петербурге тарифы на коммунальные услуги повысились в июле 2022 года. Тогда стоимость водоснабжения возросла на 1,7%, теплоснабжения — на 3,6%, газоснабжения — на 3,2%, а электроэнергии — в среднем на 5,0%. Тариф на вывоз мусора поднялся на 30%.