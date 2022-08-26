Москва, 26 августа, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве в пятницу, 26 августа, превысила исторический максимум, который был зафиксирован более полувека назад, сообщили в Гидрометцентре России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

По данным синоптиков, к полудню столбики термометров в столице поднялись до отметки +30,3 ºC.

Уточняется, что предыдущий температурный максимум для 26 августа был зафиксирован в 1969 году, он составлял +28,9 ºC.