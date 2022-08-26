Мариуполь, ДНР, 26 августа, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» в преддверии Международного дня бокса организовали и провели в Мариуполе турнир на кубок «Молодой Гвардии». Соревнование, в котором приняло участие 20 боксеров состоялось в спортивном комплексе «Спартак». Турнир станет ежегодным, рассказал журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Пресс-служба МГЕР Турнир по боксу в Мариуполе

«Мариуполь всегда славился очень сильной школой бокса, поэтому мы решили в преддверии дня бокса порадовать юных спортсменов и организовать турнир на кубок «Молодой Гвардии». Сегодня нет победителей, участие в данном турнире это уже победа для каждого. Отдельное спасибо хочу сказать нашему гостю, чемпиону мира по боксу, депутату Госдумы от «Единой России» Дмитрию Пирогу, который провёл мастер-класс для спортсменов и пообщался с ребятами», — отметил Антон Демидов.

По его словам, турнир станет ежегодным, а география участников будет расширяться. «В следующем году обязательно пригласим к участию спортсменов из России, Луганской народной республики и освобождённых территорий».

«Здесь всегда была школа высокого уровня, ещё в советские годы, поэтому здесь не только хорошо тренируют, но и тренируются, нужно отдать должное. Здесь сегодня очень много ребят, даже в таких условиях полный зал. Молодые родители, дети, подростки, взрослые ребята. Бокс — это один из тех видов спорта, который всегда культивировался в Мариуполе. Необходимо поддерживать, развивать, восстанавливать международный чемпионат, который в советские годы проходил в Мариуполе. Много спортсменов высокого уровня приезжали из-за рубежа», — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог.

Напомним, 27 августа 2022 года отмечается Международный день бокса. Начиная с 2018 года, Международный день бокса отмечали ежегодно 22 июля, одновременно со Всероссийским днем бокса. Однако с 2021 года по решению Международной ассоциации бокса празднование перенесено на 27 августа.