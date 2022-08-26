Порт-о-Пренс, 26 августа, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Недавние протесты против голода, инфляции и отсутствия безопасности на территории Гаити привели к гибели по меньшей мере четырех человек и ранениям 19 человек в различных департаментах страны. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на заявление правозащитной организации Defenders Plus.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

Правозащитная организация подвергла критике убийства в столице и городе Ле-Ке (юг), а также ранения в Порт-о-Пренсе, Пти-Гоаве (запад), Жакмеле (юго-восток) и Ле-Ке с 22 августа по 24 августа.

Правозащитники заявили об отсутствии «уважения к праву на жизнь и праву на демонстрацию».

В Defenders Plus напомнили, что право на демонстрацию признано и защищено конституцией страны и представляет собой гарантированную законом свободу, которая не может быть нарушена.

Ранее, 22 августа, по крайней мере один человек был убит, когда вооруженные группы в Дельмасе открыли огонь по тысячам людей, вышедших на акцию протеста. Отмечается, что погибший принадлежал к организации Esklav Revolte.

Еще два человека погибли в Ле-Ке во время акции протеста 23 августа, при этом полиция отрицает свою причастность к этому инциденту.

Протесты против высокой стоимости жизни, высокого уровня безопасности, связанного с бандитизмом, и того, как правительство справляется с ситуацией, усилились в последние дни по мере роста насилия со стороны банд и приближения начала нового учебного года.