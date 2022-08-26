Джакарта, 26 августа, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что семь подрайонов и 24 деревни вошли в красную зону из-за цунами, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

«Есть 24 деревни в красной зоне из-за землетрясения и цунами, которые расположены вдоль западного побережья Суматры», — заявил глава агентства Мукомуко Рамдани.

В Индонезии подготовили маршруты эвакуации, рассказали сообществу о том, как действовать в случае землетрясения, которое может привести к цунами. Мукомуко Рамдани призвал людей сохранять бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор провинции Бенгкулу Рохидин Мерсия отреагировал на возможное землетрясение магнитудой 8,9 и заявил, что в районе часто случаются землетрясения, поэтому люди считают это нормальным.