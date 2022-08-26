Братислава, 26 августа, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Новый газопровод введён 26 августа в работу для поставок голубого топлива в Словакию, передаёт Словацкое телевидение. В Польше прошла церемония открытия.

Harald Hoyer Газопровод

На торжественном мероприятии присутствовали со стороны Польши премьер-министр Матеуш Моравецкий, со стороны Словакии — глава правительства Эдуард Хегер.

Трубопровод объединяет газотранспортные системы республики с Польшей. Он проложен от польско-словацкой границы до газораспределительной станции в городе Вельке-Капушаны (восточная Словакия).

Газопровод длиной 164 км на территории Словакии занимает 103 км. На встрече Моравецкий и Хегер заявили, что этот проект «укрепит энергетическую безопасность» ЕС.