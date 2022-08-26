Москва, 26 августа, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Памятная монета номиналом десять рублей выпущена в обращение ко Дню шахтёра, об этом сообщает 26 августа пресс-служба регулятора.

Геннадий Старовойтов. Шахтёры 60-х. 1969

Монета из недрагоценных металлов «Работник добывающей промышленности» выпущена в серии «Человек труда». Диаметр монеты — 22 мм, тираж — 1 млн штук.

На реверсе монеты изображён шахтёр с буровым инструментом в руках и элемент шахтного подъёмного механизма. Монета может без ограничений использоваться как средство платежа.

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