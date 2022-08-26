Москва, 26 августа, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Многие жители Великобритании с трудом сводят концы с концами, поскольку инфляция подскочила до 10,1% в июле — самого высокого уровня за 40 лет. Быстро растущие цены на энергию и продукты питания, несомненно, сильнее всего ударят по беднейшим слоям населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

ru.torange.biz Газ

«Годовые счета за электроэнергию и так уже выросли на рекордные 54% в этом году. Счета были ограничены на уровне 1971 фунта ($2320) в год по сравнению с примерно 1200 фунтами прошлой зимой 2021 года.

В соответствии с пересмотренным ценовым пределом, объявленным в пятницу, средние счета за электроэнергию домохозяйств вырастут до 3549 фунтов стерлингов ($4188 в год, начиная с 1 октября.

Они станут еще выше, когда ценовой предел будет снова обновлен в январе 2023 года, и ожидается, что он превысит 4000 фунтов стерлингов.

Резкое увеличение стоимости энергии может привести к росту инфляции в Великобритании до 18% в 2023 году. Банк Англии прогнозирует рецессию, которая начнется в конце этого года.

Почему такой большой рост цен? Мировые цены на нефть и газ резко выросли, поскольку мировая экономика оправилась от пандемии коронавируса и резко вырос спрос на энергию.

Санкции против России привели к полномасштабному энергетическому кризису, поскольку Москва сократила или перекрыла потоки природного газа в европейские страны, которые использовались как топливо для энергетики, производства электроэнергии, отопления домов.

Дефицит энергоносителей в Европе, более высокий спрос и опасения по поводу полного отключения газа в России привели к тому, что цены на природный газ достигли рекордно высокого уровня, что еще больше подстегнуло инфляцию.

Хотя Великобритания импортирует лишь небольшой процент газа из России (примерно 5-9%), но зависимость от голубого топлива больше, чем у европейских соседей, потому что у нее меньше атомной и возобновляемой энергии.

У нее также мало возможностей для хранения газа, что вынуждает Великобританию покупать на краткосрочном спотовом рынке, где наблюдается большая волатильность цен.

Чиновники говорят, что выделят пакет поддержки на сумму 37 млрд фунтов стерлингов, чтобы помочь с прожиточным минимумом.

Этой зимой все домохозяйства получат 400 фунтов на оплату счетов за электроэнергию, а миллионы людей с низким доходом получат еще 650 фунтов. Но данные выплаты слишком малы и не очень помогут», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, средний счет за газ и электричество для домохозяйства в Великобритании с октября 2022 года вырастет на 80% — до 3549 фунтов стерлингов в год с 1971 фунта.

Читайте также: В Британии цены за газ и электричество вырастут с октября сразу на 80%