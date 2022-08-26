Париж, 26 августа, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует тот факт, что Алжир помогает «диверсифицировать» поставки газа в Европу, увеличивая экспорт в Италию, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Мы не конкурируем с Италией по алжирскому газу», — заверил президент Эммануэль Макрон, подчеркнув «малый вес алжирского газа в энергетическом балансе» Франции.

Эммануэль Макрон «Я благодарю Алжир за то, что он увеличил объемы закачки в газопровод, снабжающий Италию. Это хорошо для Италии, это хорошо для Европы и это улучшает диверсификацию Европы, которая ранее слишком зависела от российского газа»

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выразил «сильную обеспокоенность по поводу ядерной безопасности».

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