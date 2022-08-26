Екатеринбург, , 15:20 — REGNUM Свердловский областной суд отказался освобождать из-под ареста жителя Екатеринбурга, арестованного за неповиновение сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Гражданин устроил пикет 25 августа. Он выступал в защиту экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, задержанного за дискредитацию российской армии, и не подчинился полиции. Верх-Исетский райсуд назначил ему 15 суток ареста.

Затем его защитник Роман Качанов подал апелляционную жалобу. Но облсуд не нашёл оснований для её удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, Ройзман был задержан 25 августа. А 26-го суд отпустил его домой, назначив запрет определённых действий.