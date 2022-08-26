* талибах — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:12 — REGNUM Прошло более года с начала правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, но правовая основа их власти до сих пор не ясна, а вопрос создания «инклюзивного правительства» постепенно забыт. Об этом говорится в обзоре агентства «Шафакна».

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

После того, как в августе 2021 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, только 6 декабря они смогли объявить о создании «временного кабинета министров».

До этого талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обещали международному сообществу, что их кабинет будет «инклюзивным» и будет включать представителей разных слоёв общества. Но когда Забихулла Муджахид, официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявил список членов кабинета и других правительственных чиновников, в нём не было никого, кроме членов движения.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил о том, что было решено, что до формирования правительства «исполняющие обязанности» будут заниматься делами государственного управления для защиты интересов граждан. Но по прошествии года «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему не заявляет о формировании легитимного правительства и в основном пытается укрепить основы «однопартийной» и «моноэтнической» власти.

Отсутствие конституции

Министр юстиции правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил, что движение не принимает конституцию периода республики и объявляет временно действующей конституцию периода Мохаммада Захир Шаха, последнего короля Афганистана.

С точки зрения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), конституция Исламской Республики Афганистан, которая считалась одной из лучших конституций Афганистана, является «неисламской», и конституцию Захир Шаха они не принимают полностью, а отвергают те её статьи, которые, по их мнению, противоречат законам ислама.

Министр не уточнил, какие именно статьи конституции эпохи Захир Шаха противоречат исламским порядкам, а также не пояснил, почему они считают конституцию республиканского строя неисламской. В своё время эта конституция была подготовлена и утверждена в соответствии с предписаниями ислама, и никто из теологов Афганистана не счёл её противоречащей законам ислама. Согласно этой конституции, ислам был провозглашён официальной религией народа Афганистана, и ни один закон не мог противоречить предписаниям ислама.

Коран (сс) Afshad

Но похоже, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в республиканской конституции считают «неисламскими» религиозную и культурную свободу и равные права, которые были даны гражданам страны. В конституции республиканского периода все граждане Афганистана имели равные гражданские права, официальными языками страны были дари и пушту, основными признавались ханафитский мазхаб суннитов и джафаритский мазхаб шиитов.

Наряду с этими двумя официальными языками и конфессиями, последователи других течений также были совершенно свободны в исповедании своей религии, а носители других языков также были совершенно свободны говорить на своём родном языке и вести работу по его популяризации.

Однако с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, они продемонстрировали своё явное несогласие с признанием языка дари, который является родным для более чем половины жителей страны, и убрали надписи на этом языке с вывесок государственных учреждений и университетов.

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не продемонстрировали явного игнорирования джафаритского мазхаба, имел место случай, когда они исключили преподавание юриспруденции джафари из списка предметов в Бамианском университете.

Несмотря на заявления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что они считают часть конституции эпохи Захир Шаха действующей и будут действовать в соответствии с ней, лидер движения недавно чётко заявил, что законы, изданные отдельными лицами, не могут быть исполнены. Он добавил, что правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «может выполняться только Божий указ, все проблемы решаются на основе шариата, и все решения принимаются в соответствии с шариатом».

Эти заявления показывают, что хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и провозгласили некоторые статьи конституции эпохи Захир Шаха действующими, они их не соблюдают, и конституции в стране практически нет.

С момента провозглашения независимости Афганистана Аманулла-ханом в 1919 году, это первый случай, когда страна управляется без конституции и только по воле одного человека, и в стране практически нет закона.

Выборам — нет, лояльности — да

Одной из основных составляющих демократического правительства является назначение руководителя и должностных лиц высшего уровня путём свободных, прозрачных и общенациональных выборов.

После падения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2001 году народ Афганистана впервые принял участие в определении лидера своей страны и пошёл на выборы. За последние двадцать лет граждане страны неоднократно повторяли этот опыт; однако подсчёт голосов не всегда были таким, какими бы хотелось, и на выборах имели место коррупция и массовые фальсификации.

Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока отвергают любые выборы и практически не рассматривают никакой роли народа в определении судьбы и будущего страны.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В течение последних 20 лет талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда пытались сорвать выборы в Афганистане и с помощью угроз и запугивания стремились заставить людей не идти на избирательные участки. В некоторых случаях они отрезали избирателям пальцы и совершали кровавые нападения на избирательные участки.

Теперь, когда они превратились из повстанческой группировки в правящую партию, они по-прежнему игнорируют голоса и волю народа и требуют от людей «быть верными» их лидеру, лидеру, которого ещё никто не видел.

На двух больших встречах, которые радикалы провели в Кабуле и Кандагаре, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что их участники присягнули лидеру движение и считают противодействие ему «мятежом», а подавление «мятежа» — «обязательным» как для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и для народа.

С точки зрения радикалов, верность определяется шариатом и является «обязательной», и именно поэтому они на своих больших собраниях дают людям понять, что «улемы» и «племенные старейшины» присягнули на верность лидеру движения вместо них, и теперь он является для них законным руководителем.

С другой стороны, требование лояльности означает отказ от выборов и отказ от любой демократической системы и установление системы «халифата», при которой страной правит халиф и, скорее всего, назначит своего преемника или, в лучшем случае, совет по избранию преемника. Несомненно, в нынешнюю эпоху такая власть, идущая к одномерности и тоталитаризму, не продержится долго, но экономические, политические и культурные последствия для страны будут непоправимы.