Москва, 26 августа, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Температурный рекорд, зафиксированный 70 лет назад, побит в Москве. Об этом сообщил 26 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Он отметил, что в 11:00 термометр показывал +30,3 градуса Цельсия, при этом температура продолжала подниматься.

«Да, у нас уже побит температурный рекорд», — сказал Синенков РИА Новости.

Ранее он рассказал, что 26 августа 1969 года метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру +28,9 градуса Цельсия. Ожидалось, что будет побит этот рекорд.