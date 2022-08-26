Анадырь, 26 августа, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Группа специалистов из Санкт-Петербурга АНО «Экологический центр «Экофактор» провела обследование прибрежных территорий в городском округе Эгвекинот при помощи беспилотников. Учёные наблюдали за ключевыми местами миграции животных, среди которых береговые линии от мыса Шмидта до Энурмино. Исследование позволило выявить экологические риски на Чукотке и оценить популяции млекопитающих в прибрежных акваториях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чукотки.

Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» Белый медведь в поисках пищи, ЗФИ

Специалисты проводили исследования при помощи мультиспектральной инструментальной авиасъёмки с применением беспилотников дальнего действия арктического исполнения. Качество передаваемого изображения позволило фиксировать состояние побережья в высоком разрешении. Экологические наблюдения проводились в период с 17 по 22 августа.

«Туманы, низкая облачность и обледенение самолетов не всегда позволяли качественно снять отдельные участки местности, тем не менее мы детально обследовали берег на протяжении почти 400 км и поселки Рыркайпий, Ванкарем, Нешкан и Энурмино. Большую помощь в организации и проведении полетов оказали жители села Ванкарем, особенно Сергей Кавры. Теперь нам предстоит обработать большой объем полученной информации, которая позволит узнать о распределении животных в прибрежье», — рассказал об инновационных экологических работахВладимир Черноок, научный руководитель АНО «Экофактор», доктор географических наук.

Он выразил надежду, что в 2023 году ученые смогут продолжить «экоавиамониторинг на побережье от села Рыркайпий до Певека и Чаунской губы.

«Департамент экологии привлек технологии и специалистов для обследования береговой линии Чукотского моря. Это необходимо для подсчета чукотской популяции белого медведя, а также для определения мест потенциальных конфликтов человека и белого медведя. Сейчас специалистам предстоит обработать большой объем информации. Результатами поделимся с Министерством природы и Министерством сельского хозяйства РФ. На основе полученных данных планируем разработать программу мониторинга и использовать такой вид исследования на постоянной основе», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор ЧукоткиРоман Копин.

РанееИА REGNUM сообщало, что в заповеднике «Остров Врангеля» на Чукотке готовятся к учёту белых медведей. Работа будет проводиться при помощи беспилотников и нейросетей. Помимо этого, специалистами будет проводиться наземный мониторинг.

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