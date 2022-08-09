Москва, , 13:08 — REGNUM В заповеднике «Остров Врангеля» на Чукотке готовятся к учёту белых медведей. Работа будет проводиться при помощи беспилотников и нейросетей. Помимо этого, специалистами будет проводиться наземный мониторинг. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

Белый медведь на станции «Мыс Желания» Цитата из к/ф «Мыс Желания. Остров Новая Земля». реж Василий Сарана. 2017. Россия

«Медведей пока немного, так как возле острова стоит лёд. В прошлом году ситуация была аналогичной, тогда насчитали около 100 особей», — отметил Александр Груздев, директор заповедника «Остров Врангеля».

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в 2022 году утвердил стратегию сохранения белого медведя до 2030 года. Полярный медведь входит в число 13 приоритетных видов национального проекта «Экология».

Стратегия ограничивает ведение хозяйственной деятельности на территории обитания хищника, а также документом предусмотрена разработка мер по минимизации конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем, работа «Медвежьих патрулей», вовлечение коренного и местного населения в сохранение и управление популяциями белого медведя и сохранение генофонда хищника в неволе. Для реализации стратегии запланирован комплекс работ по изучению факторов, влияющих на жизнедеятельность белого медведя, среди которых климат, загрязнение территории и другие антропогенные факторы.

В рамках работы предыдущей стратегии, утверждённой в 2010 году, в местах обитания белого медведя было создано 16 особо охраняемых природных территорий федерального значения.

Белый медведь — самый крупный наземный хищник, который занесен в Красную книгу России, в семь региональных Красных книг и включен в приложение II конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Питается ластоногими на дрейфующих и припайных льдах Северного Ледовитого океана и прилегающих морей.

«Важным направлением является мониторинг белых медведей и оценка параметров. Для этого будут использованы современные технические средства и методики, в сочетании с авиационными, спутниковыми и наземными данными», — сказал глава Минприроды России.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно новому исследованию, изменение климата и антропогенное воздействие на сушу являются причиной растущего числа встреч людей с белыми медведями в Арктике.

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