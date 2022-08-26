Белград, 26 августа, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Сербии не будет плановых отключений электроэнергии в целях экономии. Об этом сообщила министр энергетики Сербии Зорана Михайлович 26 августа.

Mre. gov. rs Зорана Михайлович

Тем не менее, министерство разработает рекомендации для населения, где будет изложено, как можно уменьшить потребление электричества. По словам Михайлович, это нужно для сокращения расходов на импорт электроэнергии и газа до конца отопительного сезона.

Министр отметила, что мощности для складирования нефти и нефтепродуктов, которыми располагает государство, достигают 320 000 тонн, и 88% этих мощностей заполнено.

«Государство старается обеспечить все, что нам нужно, но расходы огромные», — заявила Михайлович агентству «Танюг».

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что из-за санкций Евросоюза Сербия с 1 ноября 2022 года не сможет получать нефть из России, доставляемую в страну вначале танкерами по Адриатическому морю и затем по нефтепроводу через территорию Хорватии.