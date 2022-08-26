Минск, , 14:27 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает жителей б. УССР «нациками». Об этом 26 августа сообщает БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к [жителям б. УССР]. Будь то западные (западенцы, как их называют). Ничего в них плохого нет. Никакие они не «нацики», — сказал Лукашенко.

По его словам, «нацики» — это те, «кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров».

«А люди хорошие. Это наши люди. Поэтому я счел необходимым, как всегда, поздравить народ [б. УССР]», — заключил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Белоруссии Лукашенко поздравил народ б. УССР с так называемым «днём независимости» и пожелал жителям б. УССР «мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни».

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