Минск, 26 августа 2022, 14:27 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает жителей б. УССР «нациками». Об этом 26 августа сообщает БелТА.
По его словам, «нацики» — это те, «кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Белоруссии Лукашенко поздравил народ б. УССР с так называемым «днём независимости» и пожелал жителям б. УССР «мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни».
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