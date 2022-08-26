Энергодар, Бывш. УССР, , 14:11 — REGNUM В Киеве планируют новые провокации на территории Запорожской области, сообщил в своем телеграм-канале 26 августа со ссылкой на источник в силовых структурах военкор Андрей Руденко.

Запорожская АЭС Ralf1969

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«Зеленский отдал команду на увеличение ударов по АЭС. По их замыслу, эта провокация с людскими жертвами должна повлиять на Запад в плане поставок оружия, которое им ещё не выделяли, но по которому идут тайные переговоры», — отметил военкор.

Как сообщалось ранее, ВСУ активно наносят удары по Энергодару и территории Запорожской АЭС с конца июля 2022 года, при этом в Киеве утверждают, что Россия «сама себя обстреливает».