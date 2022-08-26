Более 180 человек погибли в Афганистане из-за наводнений
Кабул, 26 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В августе наводнения в Афганистане унесли жизни 182 человек и 250 человек получили ранения. Такие данные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнародовали 25 августа, сообщает агентство «Шафакна».
По словам представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), было полностью разрушено более 3100 домов и погибли тысячи голов домашнего скота.
Наводнения последних недель вызвали масштабные разрушения в Афганистане. Они также привели к обострению экономического и гуманитарного кризиса в стране.
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«Исламский Эмират Афганистан в одиночку не может справиться с наводнениями. Мы просим мировое сообщество, международные организации и исламские страны помочь нам», — заявил представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид на пресс-конференции.
В этом году Афганистан сильно пострадал от стихийных бедствий, включая засуху и землетрясение, в результате которого в июне погибло более тысячи человек.