Москва, 26 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Просьба властей Гааги об отсрочке санкций против России показала, что в Нидерландах понимают последствия антироссийских мер, отметил депутат Госдумы Сергей Колунов («Единая Россия»).

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

Как сообщало ИА REGNUM, муниципалитет нидерландской Гааги попросил отсрочку для исполнения антироссийских санкций из-за отсутствия альтернативы соглашению с Газпромом о поставках газа.

По словам Колунова, иностранные компании громко заявляют об уходе из России, но на деле заключают параллельные договоры и меняют названия брендов.

«В этом смысле Гаага (резиденция правительства и парламента Нидерландов) поступила честно. Люди поняли: реальные санкции, прежде всего, ударят по ним самим», — отметил депутат в своем телеграм-канале.