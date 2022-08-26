Депутат ГД: в Гааге осознали, что санкции против России ударят по ним самим
Москва, 26 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Просьба властей Гааги об отсрочке санкций против России показала, что в Нидерландах понимают последствия антироссийских мер, отметил депутат Госдумы Сергей Колунов («Единая Россия»).
Как сообщало ИА REGNUM, муниципалитет нидерландской Гааги попросил отсрочку для исполнения антироссийских санкций из-за отсутствия альтернативы соглашению с Газпромом о поставках газа.
По словам Колунова, иностранные компании громко заявляют об уходе из России, но на деле заключают параллельные договоры и меняют названия брендов.
«В этом смысле Гаага (резиденция правительства и парламента Нидерландов) поступила честно. Люди поняли: реальные санкции, прежде всего, ударят по ним самим», — отметил депутат в своем телеграм-канале.