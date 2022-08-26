Джакарта, 26 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Три комиссара ЕС посетят Индонезию в период с 28 августа по 6 сентября 2022 года для участия в совместной встрече министров окружающей среды и климата G20 и министров энергетики G20 на Бали, сообщает Antara.

U. S. Department of State Саммит G20 в Индонезии

Это исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, еврокомиссар по окружающей среде, морским делам и рыболовству Виргиниюс Синкявичюс и еврокомиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

«Защита окружающей среды, борьба с изменением климата и вызовы энергетической безопасности имеют первостепенное значение», — говорится в письменном заявлении представительства ЕС в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах повторил, что страна по-прежнему не признает действующее правление в Афганистане, несмотря на индонезийскую миссию по оказанию гуманитарной помощи.