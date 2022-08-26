Москва, 26 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом 26 августа сообщили в Министерстве обороны России.

U.S. Air Force Беспилотник

Уточняется, что дроны были уничтожены в районах населённых пунктов Комсомольское Донецкой Народной Республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области.

«Кроме того, перехвачены баллистическая ракета «Точка-У» в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населённых пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области», — говорится в новой сводке ведомства, опубликованной в телеграм-канале.

По данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции на территории бывш. УССР российскими военными уничтожено 1813 беспилотных летательных аппаратов.

Читайте также: Российские средства ПВО перехватили за сутки 19 снарядов HIMARS

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 25 августа, российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов. БПЛА были уничтожены в районах населённых пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зелёный Гай Донецкой Народной Республики и Камыш Заря Запорожской области.