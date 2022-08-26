Абу-Даби, , 17:14 — REGNUM Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян посетил с официальным визитом Грецию.

ОАЭ

Как сообщает информационное агентство WAM, в ходе визита шейх обсудил с президентом государства Катриной Сакила Руполо пути сотрудничества и совместных действий. Аль Нахайян так же встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и рядом официальных лиц в правительстве страны.

Как сообщает WAM, участники переговоров обсудили пути укрепления отношений между странами. Президент Греции подчеркнула, что ее страна считает ОАЭ своим стратегическим партнером, также отметив, что у двух стран есть общее видение мира, безопасности и процветания в регионе.

Сакила Руполо также отметила, что отношения между двумя странами в последние годы укрепились, выразив уверенность в том, что есть много дополнительных возможностей для укрепления этих отношений в ряде секторов, таких как туризм, энергетика и инвестиции.