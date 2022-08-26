Эль-Кувейт, 26 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Судно с грузом контрабанды было остановлено при попытке войти в территориальные воды Кувейта.

Navy.mil Ракетный катер «Эль-Фахайхиль» (P 3721) ВМС Кувейта

Как сообщает газета Al-Qabas со ссылкой на заявление МВД Кувейта, инцидент произошёл утром 26 августа. Катера береговой охраны обнаружили подозрительное судно, которое двигалось вдоль берега с территории Ирака. После того, как пограничники предприняли попытку задержать судно, контрабандисты открыли огонь из стрелкового оружия.

В перестрелке двое членов экипажа были убиты, а один ранен и задержан пограничниками. На борту судна была обнаружен груз наркотического вещества массой 79 кг.

По данным МВД Кувейта, ликвидированные преступники были профессиональными контрабандистами и совершили несколько десятков рейдов через границу с Ираком.