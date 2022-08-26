Таллин, 26 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

На заседании кабинета министров Эстонии в четверг, 25 августа, приняты решения о последующих действиях Эстонии по дальнейшей изоляции России от международных организаций и форматов сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу признал, что его страна находится в числе первых и самых активных по продвижению антироссийской повестки на всех международных форумах и встречах: «Эстония активно поддерживала и поддерживает инициативы, способствующие изоляции России в международных организациях. Во многих случаях мы являемся инициаторами этих идей».

По его словам, такая неизменная антироссийская политика является важным и действенным рычагом давления. Он напомнил, что после начала спецоперации благодаря усилиям Эстонии и стран-единомышленниц РФ была исключена из Совета Европы, приостановлено ее членство в Совете по правам человека ООН, прекращено рассмотрение вопроса о членстве России в ОЭСР.

«Эстонии важно добиться приостановки деятельности России, особенно в тех организациях, где сидение за общим столом с другими странами дает России возможность использовать полученную информацию в интересах своей СВО, или участие в которых является для России делом чести и престижа», — добавил глава МИД эстонии.

Рейнсалу считает, что Эстония и ее партнеры могут и должны сделать больше в вопросе дальнейшей изоляции России на международной арене.