Москва, 26 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Совет Думы согласился продлить срок предоставления поправок ко второму чтению резонансного законопроекта о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 августа.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Напомним, документ, подготовленный зампредом комитета Госдумы по экономической политике Артёмом Кирьяновым («Единая Россия»), предполагает, что оператор будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения.

Законопроект в первом чтении не поддержали думские фракции СРЗП, КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Тогда было принято решение установить срок предоставления поправок до 13 августа, однако, позже думский комитет по экономполитике обратился в Совет Думы с просьбой продлить срок предоставления поправок до 9 сентября.

«Изменить срок предоставления поправок (09.09.2022)», — решил Совет Думы.