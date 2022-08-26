Новосибирск, 26 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Санкционная кампания в отношении России вызвана ангажированностью элит участвующих стран. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Продолжение санкционной кампании в отношении России со стороны стран Запада вызвано соображениями политической и моральной солидарности (в западном понимании последней), а также ангажированностью элит участвующих стран и интеграцией последних в общий политический проект. Политические и даже имиджево-репутационные соображения здесь очевидно преобладают над собственно экономическими», — сказал Бирюков.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что санкционное давление на Россию и Белоруссию со стороны Запада усиливается, хотя его инициаторы уже ощутили «негативную отдачу».

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