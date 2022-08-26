Москва, 26 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Москве 27 и 28 августа впервые пройдет фестиваль инженерно-технического творчества «Мосавтофест-2022». Посетить все мероприятия фестиваля можно бесплатно, сообщается на портале мэра столицы.

Alexas Fotos Игрушечный автомобиль

В рамках фестиваля пройдут соревнования разной сложности. Гостей ждут гонки радиоуправляемых моделей внедорожников и шоссейно-кольцевых автомоделей с электродвигателем, соревнования радиоуправляемых (RС) моделей с электродвигателем и автомобилей на водородном топливном элементе, картинг и др.

Самым юным участникам предстоящих состязаний по автомоделированию всего по шесть лет. Организаторы отмечают, что фестиваль «Мосавтофест-2022» будет интересен и детям, и взрослым.

ИА REGNUM ранее сообщало, фестиваль организован для юных москвичей, которые мечтают стать инженерами, конструкторами, изобретателями или увлекаются автомобилями и гонками.

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