Чолпон-Ата, Киргизия, 26 августа, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Коллективный Запад хорошо осознаёт свою ответственность за наступление глобального продовольственного кризиса, но пытается переложить вину на Россию. Об этом российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил 26 августа на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин

Он отметил, что нелегитимные санкции, введённые против России, обострили негативные глобальные тренды. В частности, возникли проблемы со сделками по российским продуктам питания и удобрениям, портовые терминалы за рубежом оказались заблокированы.

«Западные государства пытаются обвинить нашу страну в глобальном кризисе продовольствия, хорошо осознавая, что нынешняя ситуация — прямое следствие их действий», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что в текущей ситуации страны ЕАЭС — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия — имеют явные преимущества.

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